وزير خارجية عُمان ورئيس المكتب السياسي لحماس يبحثان هاتفيا مقترح وقف النار في غزة

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بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مقترح وقف إطلاق النار وتفاصيله، وتأكيد موافقة الحركة على هذا المقترح.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية العمانية، الثلاثاء، أشار هنية، إلى أن الجانب الفلسطيني يدعم وقف إطلاق النار كخطوة ترمي إلى التهدئة ووقف سفك الدماء، والعمليات العسكرية المتبادلة وعودة النازحين إلى مناطقهم مع إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين من الجانبين، وفق مراحل مترابطة ومجموعة من الأهداف الأخرى يلتزم بها جميع الأطراف، وتشمل رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية لقطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية العماني عن ترحيبه وتأييده للاتفاق، وتقدير سلطنة عمان للجهود المبذولة في هذا الإطار من قبل جمهورية مصر العربية ودولة قطر، بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.

من جانبه، عبّر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عن شكره وتقديره لمواقف سلطنة عُمان الداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، مشددا على أهمية التواصل المستمر والحوار البناء وتعزيز الجهود الدولية في سبيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

وقال مصدر مصري رفيع المستوى، إن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر قوله إن مصر تبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة.

وبحسب المصدر، فإن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحركة حماس، لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أنّ هناك جهودًا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.

وصباح الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.

وأعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، أفاد مصدر رفيع المستوى، بأن الوفد الأمني المصري حذّر نظراءه في إسرائيل من عواقب اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر تأكيده أن الوفد الأمني طلب وقف هذا التحرك فورا.

وأشار المصدر إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لوقف التصعيد بين الطرفين.