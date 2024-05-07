مبابي يقود تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة دورتموند في دوري الأبطال

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

باريس سان جيرمان يستضيف بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الإياب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد فوز الفريق الألماني بهدف دون رد في الذهاب الأسبوع الماضي.

ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، لوكاس بيرالدو ونونو مينديز.

خط الوسط: وارين زايري إميري، فيتينيا وفابيان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبلي، جونزالو راموس وكيليان مبابي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كايلور نافاس، دانيلو بيريرا، ماركو أسينسيو، نوردي موكيلي، ميلان سكرينيار، كارلوس سولر، مانويل أوغارتي، راندال كولو مواني، أرناو تيناس، كانج إن لي، برادلي باركولا ويورام زاجوي.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي مع المتأهل من نصف النهائي الثاني والذي يجمع غدًا بين ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، بعد تعادل الفريقين ذهابًا 2-2 في ألمانيا.