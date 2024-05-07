طلاب وموظفون في جامعتي أكسفورد وكامبريدج يقيمون مخيمات احتجاج ضد حرب غزة

أقام طلاب وموظفون في جامعتي أكسفورد وكامبريدج في إنجلترا مخيمات في الحرم الجامعي للاحتجاج على الحرب في غزة.

وتم إنشاء ما يسمى بمخيمات "المنطقة المحررة" في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين أمام متحف بيتس ريفرز في أكسفورد وخارج كلية كينجز في كامبريدج، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ويطالب المتظاهرون الجامعات بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل بعد الهجوم الذي شنته على غزة.

وفي لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ، يمكن رؤية الطلاب وهم ينصبون الخيام وحمل أكياس النوم.

وفي بيان مشترك، قالت "أكسفورد أكشن من أجل فلسطين" و"كامبريدج من أجل فلسطين" إنهما "ترفضان قبول تواطؤ جامعتينا في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان: "لا يمكن أن تستمر أرباح أوكسفورد وكامبريدج في الارتفاع على حساب حياة الفلسطينيين، ويجب ألا تبنيا سمعتهما بعد الآن على تبرير الجرائم الإسرائيلية".

وتابع: "ننضم اليوم إلى طلاب الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جميع أنحاء العالم الذين يرفضون مواصلة العمل كالمعتاد بينما تستفيد مؤسساتنا من الإبادة الجماعية."