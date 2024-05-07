الشرطة الألمانية تبدأ في إخلاء مخيم احتجاجي لناشطين مؤيدين للفلسطينيين بجامعة برلين

بدأت الشرطة الألمانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء في إخلاء مخيم احتجاجي لناشطين مؤيدين للفلسطينيين في باحة بجامعة برلين الحرة.

وبعد توجيه عدة مطالبات بإخلاء الساحة، بدأت قوات الطوارئ في اقتياد بعض المشاركين في الاحتجاج إلى خارج الساحة.

وبعد احتلال الباحة، قامت الشرطة بتأمين المنطقة بقوات كبيرة، وبدأت في وقت مبكر من بعد الظهر في مرافقة مجموعات فردية من المتظاهرين إلى خارج الساحة. وكانت الشرطة عملت في وقت سابق على ضمان عدم وصول أي دعم إضافي للناشطين.

وكان نحو 100 شخص أقاموا خياما قبل الظهر في فناء مسرح الجامعة في حي داليم، وفي أعقاب ذلك، أعلنت الجامعة تصديا سريعا للفعالية، وقالت متحدثة: "الجامعة الحرة أمرت بالإخلاء واستدعت الشرطة".

ويمكن رؤية العديد من الخيام في صور التقطتها مجموعة ظهرت على إنستجرام تحت اسم "تحالف طلاب برلين" (Student Coalition Berlin). ودعت المجموعة إلى احتلال جامعات ألمانية والمقاومة الطلابية تضامنا مع غزة.

واحتج نشطاء يوم الجمعة الماضي في جامعة هومبولت ببرلين. ووفقا للشرطة، تجمهر حوالي 150 شخصا في مسيرة غير مسجلة. وطالب المتظاهرون بالحصول على قاعة محاضرات كمكان للتجمهر، وهو ما لم توافق عليه إدارة الجامعة. ونتيجة لذلك فتحت الشرطة تحقيقات للاشتباه في التحريض ومقاومة سلطات إنفاذ القانون في 37 حالة.

وفي الولايات المتحدة تشهد العديد من الجامعات منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات ضد العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفعاليات للتضامن مع الفلسطينيين هناك. ويتهم منتقدون الجزء المتطرف من الحركة الاحتجاجية على وجه الخصوص بمعاداة السامية والتقليل من خطورة حركة حماس. وبحسب تقارير إعلامية، تم اعتقال 2000 شخص على خلفية هذا الأمر.