رئيس جامعة طنطا يبحث مع المستشار الثقافي بسفارة البحرين سبل التعاون في الدراسات العليا والتدريب

استقبل الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، الدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافي بسفارة مملكة البحرين بالقاهرة، ومحمود عارف محمد المرشد الأكاديمي بالملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين بالقاهرة، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال التدريب والدراسات العليا مع المملكة، ومتابعة الطلاب الوافدين من مملكة البحرين الدارسين في مختلف كليات الجامعة.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة شهيرة شرف الدين مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بالجامعة، وأمير الديب مدير إدارة الاتصال والتعاون الدولي بالجامعة، وعدد من الطلاب الوافدين من دولة البحرين بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة، خلال اللقاء، حرص الجامعة على توفير كل سبل الرعاية والدعم الأكاديمي والاجتماعي للطلاب الوافدين، وتقديم بيئة تعليمية وثقافية محفزة لهم.

كما استعرض البرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها كليات الجامعة، والخدمات المتنوعة التي تستهدف الطلاب الوافدين، والبيئة التعليمية والثقافية الغنية والمتنوعة والدعم النفسي وخدمات الإرشاد والتطوير المهني التي توفرها الجامعة لطلابها الوافدين.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع السفارة وتنظيم لقاءات مع الطلاب من مملكة البحريين لعرض البرامج الأكاديمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لزيادة عدد الطلاب الوافدين الملتحقين ببرامج الجامعة المختلفة، مشيرا إلى حرص الجامعة على أنشطة المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي التابع لاتحاد الجامعات العربية.

من جانبها أعربت الدكتورة خلود راشد مطر، عن سعادتها بزيارة جامعة طنطا، مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسسات التعليمية في البلدين الشقيقين، موضحةً أن جامعة طنطا تتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة وبرامج متميزة في مختلف التخصصات.

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود السفارة لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع التعليم العالي، واستكشاف آفاق جديدة للشراكة بين جامعة طنطا والمؤسسات الأكاديمية في مملكة البحرين، خاصة في مجالات التدريب والدراسات العليا".

وأشارت إلى أن هناك اهتماماً متزايداً لدى الطلبة البحرينيين بالالتحاق بالبرامج المتميزة التي تقدمها جامعة طنطا، وأن السفارة تعمل دائما على تسهيل هذا التبادل الطلابي وتوفير الفرص المناسبة لهم للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية التي تتمتع بها الجامعة.

من جانبهم أشاد الطلاب الوافدين من مملكة البحرين بالجهود التي تبذلها الجامعة في تقديم كل الخدمات لهم، معربين عن تقديرهم للمستوى التعليمي المتميز والبيئة الداعمة التي توفرها الجامعة لهم، كما أثنوا على الكفاءة العالية لأعضاء هيئة التدريس وحرصهم على تقديم الدعم الأكاديمي والمعرفي للطلاب.

كما شهد اللقاء إهداء الدكتورة خلود راشد مطر درع الملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين بالقاهرة للدكتور محمد حسين، وقام الدكتور محمد حسين بإهداء درع الجامعة لها.