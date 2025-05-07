العراق يهدد شركتين صينيتين بإلغاء العمل في بناء محطة كهربائية جنوبي البلاد

أمهل العراق اليوم الأربعاء، شركتين صينيتين مدة 3 أشهر لإتمام تنفيذ محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية الحرارية في محافظة كربلاء بعد تلكؤ دام نحو أربع سنوات.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اجتمع مع وفد شركتي هارلو الدولية وسيتيك الصينية بحضور سفير الصين في العراق؛ لمتابعة أسباب معوقات العمل في محطة كهرباء الخيرات الحرارية الواقعة في محافظة كربلاء التي جرى التعاقد على تنفيذ العمل فيها مع الشركتين خلال الحكومة السابقة سنة 2021.

ودعا السوداني، خلال الاجتماع، إلى إعطاء مهلة ثلاثة أشهر لشركتي هارلو الدولية وسيتيك الصينية من أجل إنهاء التلكؤ في تنفيذ الأعمال المنوطة بهما في المحطة وبخلاف هذا يتم إلغاء الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع.

وتتولى عشرات الشركات الصينية في العراق تنفيذ مشاريع عملاقة في قطاعات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء وقطاع بناء الجسور والمدارس بمليارات الدولارات في مناطق متفرقة من البلاد.