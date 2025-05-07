لقاء مرتقب بين مسؤولين أمريكيين وصينيين في ظل توتر تجاري متصاعد

أعلنت الإدارة الأمريكية، الثلاثاء، أن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى سيلتقون هذا الأسبوع بوفد صيني رفيع في سويسرا، في أول محادثات بارزة بين البلدين منذ أن أشعل الرئيس دونالد ترمب حربا تجارية بفرضه رسوما جمركية مشددة على الواردات.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة جيميسون جرير بنظيريهما الصينيين في جنيف، في أعلى مستوى من المحادثات المعلنة بين الطرفين منذ أشهر، وسط تصاعد القلق في الأسواق الأمريكية بشأن تأثير الرسوم الجمركية على أسعار وتوافر السلع الاستهلاكية.

وكان ترامب صرح في وقت سابق بأن واشنطن وبكين تجريان مفاوضات لخفض الرسوم، وهو ما نفته الصين، مؤكدة أن على ترامب أن يخفض الرسوم المفروضة أولا. وفي جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب، قال بيسنت إن "الولايات المتحدة والصين لم تدخلا بعد في مفاوضات"، لكنه أضاف: "قد نعلن هذا الأسبوع عن اتفاقيات تجارية مع بعض من أكبر شركائنا التجاريين".

وأكدت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، اللقاء المرتقب بين نائب رئيس الوزراء الصيني ووزير الخزانة الأمريكي في سويسرا.

وقال متحدث باسم الوزارة: "قامت الصين بتقييم المعلومات الواردة من الجانب الأمريكي بعناية، وقررت الموافقة على عقد لقاء بعد دراسة التوقعات العالمية، والمصالح الوطنية الصينية، والمطالب المتزايدة من الشركات والمستهلكين الأمريكيين بشكل تام".

وبحسب بيانات رسمية، يعتزم بيسنت وجرير أيضا الاجتماع مع رئيسة سويسرا، كارين كيلر-سوتر.

يشار إلى أن بيسنت وجرير كانا قد أجريا اتصالات سابقة مع نظرائهما الصينيين قبل اندلاع الحرب التجارية.