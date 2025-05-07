تحطمت طائرة مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر الأحمر أثناء محاولتها الهبوط على حاملة الطائرات، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين وأشخاص مطلعين على الحادث.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية أن الطيار وضابط أنظمة الأسلحة تمكنا من القفز بالمظلات وتم إنقاذهما من المياه بإصابات طفيفة. ولم يتم حتى الآن انتشال الطائرة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الحادث لموقع بيزنس إنسايدر، مضيفا أن أيا من أفراد طاقم سطح الطيران لم يصب بأذى.

ويُعد هذا الحادث ثاني خسارة لطائرة مقاتلة من طراز (إف إيه – 18) التي يُقدّر سعر الواحدة منها بأكثر من 60 مليون دولار من على متن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع. وفي الحادث السابق، أفادت تقارير بأن الحاملة اضطرت إلى تغيير مسارها لتفادي نيران الحوثيين، ما ساهم في سقوط الطائرة في البحر، بحسب (سي إن إن).

وتتمركز "يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأحمر ضمن العمليات الأمريكية ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الحوثيين "رضخوا" للولايات المتحدة، بينما أعلن وزير الخارجية العماني التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة.