مصر تتوج بـ 10 ميداليات في اليوم الأول من بطولة العالم للكونغ فو

حصد المنتخب المصري للووشو كونغ فو على 10 ميداليات متنوعة خلال فعاليات اليوم الأول من بطولة العالم للأساليب التقليدية في نسختها العاشرة المقامة في الصين والمستمرة حتى 20 أكتوبر 2025 بمشاركة 1600 لاعب ولاعبة من 54 دولة.

جاءت ميداليات المنتخب المصري للووشو كونغ فو ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضة و6 ميداليات برونزية حيث حصد عمار محمد سنبل الميدالية الذهبية في أسلوب ملاكمة تشا تشوان، وجاء المركز الثاني والميداليات الفضية من نصيب رامي رمضان محمد في أسلوب ملاكمة الشن يبي، جنى عماد مصطفى في أسلوب ملاكمة باجوا جانج، وحبيبة حسانين سعيد في أسلوب ملاكمة باجي تشوان.

وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية جاء اللاعب طه محمد شرابية في أسلوب ملاكمة شاولين، سيف جميل عزب في أسلوب ملاكمة باجي كوان، اللاعب عمر التميمي كرم الله في أسلوب ملاكمة شاولين، يوسف محمد القطب في أسلوب ملاكمة وينج سونج، اللاعب محمد حمام محرم في أسلوب ملاكمة سيونم تاو، اللاعب معاذ محمود إبراهيم في أسلوب ملاكمة باجي تشوان.

يشارك المنتخب المصري في بطولة العالم للأساليب التقليدية بعدد 28 لاعبًا ولاعبة، ويرأس البعثة اللواء محمد محيي الدين أبو زيد عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويضم الجهاز الإداري والفني كلا من الدكتور أحمد البكاتوشي إداري البعثة، والكابتن عمرو محي المدرب العام، والمدرب نصر سالم والمدرب محمد البلشي.