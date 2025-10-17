سلوت يعلن غياب أليسون بيكر عن مواجهة مانشستر يونايتد

قدّم الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، تحديثًا بشأن الحالة البدنية لثلاثي الفريق ريان جرافنبرخ، وإبراهيما كوناتي، وأليسون بيكر، قبل المواجهة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان جرافنبرج قد غادر بين شوطي مباراة منتخب هولندا أمام فنلندا، التي انتهت بفوز الطواحين برباعية نظيفة الأحد الماضي، بينما انسحب كوناتي من معسكر منتخب فرنسا قبل مواجهة آيسلندا يوم الإثنين.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح الجمعة:" ريان جاهز تمامًا من الناحية البدنية، رغم أننا لا زلنا أمام حصتين تدريبيتين، لكن إن سألتني الآن، فهو جاهز بنسبة 100%."

وأضاف:" المنتخب الهولندي في وضع جيد عندما يتمكن رونالد كومان من المفاضلة بين تيجاني رايندرز ورايان جرافنبرج، ولهذا السبب أشرك كليهما لمدة 45 دقيقة."

وتابع مدرب الريدز:" إيبوه عاد إلينا وبدأ التدريبات من جديد، ومن المنتظر أن يشارك في المران الجماعي اليوم."

أما عن الحارس أليسون بيكر، الذي تعرّض لإصابة خلال مواجهة جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا قبل فترة التوقف الدولي، فقال سلوت:" هو لا يتدرب معنا في الوقت الحالي، وبالتالي فهو خارج حسابات المباراة."

وعن موعد عودة الحارس البرازيلي، أوضح سلوت:" كما أقول دائمًا، من الصعب جدًا تحديد فترة دقيقة، لأن المرحلة الأخيرة من التأهيل قد تحمل تطورات إيجابية أو سلبية، لكنه بالتأكيد لن يشارك هذا الأسبوع ولا الأسبوع المقبل أيضًا".