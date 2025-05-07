ميلوني: إيطاليا تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى نسبة 2% هذا العام

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إن إيطاليا تعتزم زيادة إنفاقها الدفاعي ليصل إلى هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأوضحت ميلوني، أمام أعضاء البرلمان في روما اليوم الأربعاء، أن إيطاليا ستصل إلى هذا الهدف بالفعل خلال عام 2025، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وتخصص إيطاليا، حاليا 5. 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية، وهي نسبة تقل عما تخصصه العديد من نظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

ويرتبط التحرك نحو زيادة الإنفاق الدفاعي بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، كما يأتي أيضا في أعقاب انتقادات حادة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه يجب على الحلفاء في حلف شمال الأطلسي أن ينفقوا ما يصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وأكدت ميلوني، أن بلوغ الهدف سيتم من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي، لكن أيضا من خلال إعادة تصنيف بعض النفقات ليتم إدراجها ضمن التكاليف الدفاعية.

وأشارت إلى أن دولا أخرى تقوم بالأمر ذاته أيضا.