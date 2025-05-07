مسئولة أممية: الجميع مسئول أمام القانون الدولي لصمته على المجازر بحق الفلسطينيين

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم، إن الوضع في فلسطين رهيب وأن قتل الفلسطينيين يتم بعدة طرق منها القنابل والتجويع ونقص الدواء وعدم العلاج وجميع تقنيات القمع التي تجربها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مطالبة بمحاكمة الجنود مزدوجي الجنسية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة حملت عنوان "غزة تكشف عجز النظام الدولي متعدد الأطراف"، عقدت بمقر منظمة العفو الدولية في العاصمة تونس، اليوم، جرى خلالها تقديم التقرير السنوي للمنظمة، والذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت ألبانيز، أن الجميع مسئول أمام القانون الدولي، لصمته على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين، كذلك الدول التي تدعم تصنيع الأسلحة، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

من ناحيته، تحدث الخبير في القانون الدولي أمين ثابت، عن أزمة النظام الدولي من الناحية القانونية، والدفاع عن القانون الدولي، لنعيد مركزية العدالة والكرامة في العلاقات بين الشعوب والدول.

من جهتها، قدمت المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية تونس وئام بوس، ملخصا لتقرير المنظمة السنوي.