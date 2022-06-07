صحيفة جزائرية: قندوسي لاعب وفاق سطيف يقترب من الانتقال للأهلي

أكدت صحيفة «النهار» الجزائرية عن اقتراب أحمد قندوسي لاعب خط وسط وفاق سطيف، من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف الصحيفة وفقا لمصادرها أن الاجتماع الذي دار اليوم بين عبدالحكيم سرار رئيس وفاق سطيف ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كانت للتفاوض من أجل إتمام صفقة انتقال القندوسي للفريق القاهري.

وتواجد اليوم بمقر النادي الأهلي بالجزيرة عبد الحكيم سرار رئيس النادي الجزائري، وتم عقد جلسة ودية، تبادل خلالها وجهات النظر، وبحث سبل التعاون المشتركة، وتعميق العلاقات الرياضية بين الناديين في الفترة المقبلة.

وعقب الجلسة اصطحب الخطيب، رئيس نادي وفاق سطيف في جولة تفقدية تضمنت دولاب البطولات التاريخية، وحمام السباحة والنصب التذكاري للشهداء، وصالة الأمير عبدالله الفيصل، وملعب التتش بالجزيرة، وقطاع كرة القدم.

وحرص محمود الخطيب على إهداء رئيس نادي وفاق سطيف درع وعلم وقميص النادي في ختام الزيارة؛ تعبيرًا عن التقدير المتبادل بينهما، والذي يعكس العلاقات الطيبة التي تجمع الأهلي بكافة الأندية العربية والجزائرية منها على وجه الخصوص.