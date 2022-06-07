فازالكاتب والروائي كمال رحيم على جائزة الدولة التقديرية فرع اللآداب، في نتائج جوائز الدولة التي أعلنت مساء اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

ولد كمال رُحيّم في قرية المنصورية 1947، وحصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة القاهرة عام 1975م، ودبلوم الإحصاء عام 1978م من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بتقدير امتياز، كذلك تدرج في وظائف الشرطة إلى أن عمل مُفتشًا في الانتربول عام 1978م في فرنسا، وصار مديرًا له عام 1985م، ودرّس القانون حتى عام 2005م بجامعة سلطنة عُمان، وله العديد من الأطروحات الأكاديمية كـ “السلطة في الفكرين الإسلامي والماركسي” و”القانون الإداري”.

تلخصت أولى أعمال الروائي "كمال رُحيّم" في مجموعة قصص قصيرة، مثل؛ قصة "أيام في المنفى" سنة 1996م، "شيء حدث" سنة 1996م، "مشوار" عام 1997م، إلى أن تحول من القصة القصيرة إلى فن الرواية، وعللّ ذلك بأنه يود سبر أغوار القصة والتعبير عما في داخلة من خلال الرواية على أكمل وجه، فبدأ أولى رواية من ثلاثيته وهي “قلوب منهمكة- المسلم اليهودي” عام 2004م، ثم رواية أيام الشتات عام 2008م، ثم رواية "أحلام العودة" عام 2012م.

حصل الكاتب كمال رحيم على العديد من الجوائز من أشهرها : جائزة نادي القصة أربعة مرات على قصصه القصيرة؛ مرتين في عام 1996م، ومرة في عام 1997م، ومرة أخيرة عام 1998م، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2005م عن روايته المسلم اليهودي “قلوب مُنهمكة”، وجائزة الدولة التشجيعية عام 2009م، عن روايته “أيام الشتات” الجزء الثاني من ثلاثيته.

وقدم خلال مشواره الإبداعي مجموعة متنوعة من الاعمال الأدبية من بينها: لقمة عيش: مجموعة قصص قصيرة، وأيام في المنفى: قصة قصيرة، شيء حدث: قصة قصيرة، مشوار: قصة قصيرة، قلوب منهمكة: رواية، أيام الشتات: رواية.، أحلام العودة: رواية، أيام لا تُنسى: رواية، قهوة الحبشي: رواية.