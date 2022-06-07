انطلاق القافلة الطبية حياة كريمة بقرى أبو منقار بالفرافرة

بدأت القافلة الطبية المجانية أعمالها، اليوم الثلاثاء، بقرية أبو منقار بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية المتباعدة التي تستحق الرعاية الطبية اللازمة.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن القافلة بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة.

وأوضح أن القافلة، تضم تخصصات طبية تشمل نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كل الأدوية بالمجان.

وأضاف أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دوري على مستوى القرى، وذلك في إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز في نقص التخصصات المختلفة.