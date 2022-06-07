مصدر عسكري كوري جنوبي: أجرينا عرضا جويا مع واشنطن للرد على استفزازات بيونج يانج

أكد مصدرعسكري مسؤول بكوريا الجنوبية، أن العرض الجوي المشترك لبلاده مع الولايات المتحدة لإظهار القدرات الرادعة والرد على استفزازات كوريا الشمالية، محذرا من أن الاستفزازات العسكرية لـ(بيونج يانج) ستقابل بردود فعل مقابلة.

وأشار المصدر -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء- إلى أن مقاتلات الشبح من طراز F-35A، فوق البحر الغربي، في عرض آخر لاستعدادهما بعد إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية نهاية الأسبوع.

وذكرت الوكالة أن المناورات الجوية جاءت بعد يوم واحد فقط من إطلاق الحليفتين ثمانية صواريخ باليستية أرض - أرض في البحر الشرقي في رد متبادل على إطلاق كوريا الشمالية لثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى يوم الأحد، موضحة أنه -خلال العرض- حشد الجنوب طائراته الأساسية، بما في ذلك طائرات اف-35 إيه واف-15 كيه وإف-16 كيه، بينما استخدمت الولايات المتحدة مقاتلات إف-16.

يذكر أن (سول) و(واشنطن) تعززان التنسيق الأمني من خلال مثل هذه العروض للقوة العسكرية في أعقاب استمرار بيونج يانج في الأعمال الاستفزازية وسط مخاوف من احتمال إجرائها تجربة نووية تحت الأرض.

وبعد وقت قصير من إطلاق كوريا الشمالية لثلاثة صواريخ باليستية، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات، في 25 مايو، أجرى الجنوب والولايات المتحدة عمليات إطلاق صواريخ مشتركة في أول تحرك مشترك لهما منذ عام 2017.

كما أجرت الحليفتان تدريبات بحرية بالقرب من شبه الجزيرة شملت حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية الأسبوع الماضي.