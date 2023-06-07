عبدالجليل: الأهلي قادر على التسجيل في شباك الوداد بالمغرب

قال محمد عبدالجليل لاعب النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر قادر على التسجيل في شباك الوداد المغربي، خلال لقاء الإياب بنهائي دوري أبطال إفريقيا، مبديًا تفاؤله الشديد بمستوى نجوم الفريق الأحمر، وقدرتهم على التتويج باللقب.

وأضاف عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية: "محمد الشناوي قائد الأهلي ووجوده مهم في لقاء الإياب، ومصطفى شوبير قدم مستوى جيدًا خلال لقاء الذهاب، وكهربا أيضا يقدم مستوى جيد في الهجوم والتوفيق يلازمه بشكل واضح".

وزاد: "الطبيعي أن الأهلي سيقابل الوداد في منتصف الملعب، مع الاستحواذ وتضييق المساحات، لكن شخصية كولر دائما لديه مفاجآت، وقد يقوم بعمل خطة تكتيكية مختلفة".

وأتم: "الاستثمار في السعودية أصبح ضخمًا للغاية، ونفكر فيما يحدث هنا في مصر، فنحن بعيدين تماما".