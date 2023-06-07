ميسي يكشف سبب اختياره الانتقال للدوري الأمريكي

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سبب اختياره للدوري الأمريكي هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان ميسي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع النادي الباريسي.

وقال ميسي في تصريحات لـ صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لقد حققت كل شيء يمكن أن يحققه لاعب كرة القدم، بعد تتويجي بكأس العالم 2022».

وأضاف: «بعد كأس العالم وبعد فشل الذهاب إلى برشلونة، أدركت أنه حان الوقت للذهاب إلى أمريكا والاستمتاع بكرة القدم بطريقة مختلفة، بنفس المسؤولية والرغبة في الفوز لكن مع راحة بال أكبر».

وتابع ميسي: «أنا في لحظات حيث أود الابتعاد عن التركيز قليلًا و التفكير أكثر في عائلتي، لقد قضينا سنتين سيئة للغاية على المستوى العائلي، ولم نستمتع بذلك».

وأتم: «وصلت إلى مرحلة في الحياة، حيث أريد الابتعاد عن الأضواء تمامًا، وبرشلونة سيبقى في قلبي دائمًا، وقررت العيش هناك بعد الاعتزال».