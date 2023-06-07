قال هشام نصر، رئيس اتحاد اليد السابق، إن نادي الزمالك أصبح وحيداً، ولم يتبقى منه إلا اسمه العظيم وجماهير الكبيرة .

وأضاف نصر في تصريحات تليفزيونية : «أرى أن التخصص هو أفضل شيء في العمل، من يتخصص في ملف كرة القدم، والدعاية يتولى ملفها، لكن دخول مسئولي الزمالك في صراعات أدى إلى أن محبي نادي الزمالك انفضوا من حول مجلس الإدارة بسبب هذه الصراعات».

وتابع: «لا أتصور أن يكون لدى إدارة النادي لاعب مثل أحمد الأحمر وعائلته ولا يتم الاستفادة منهم، فهي عائلة نموذج للاحتراف والاحترام والتفاني، لا يصح أن يعامل أحمد بهذا الشكل".

وأتم: «أحمد الأحمر خط أحمر، جمهور الأهلي دافع عنه قبل جمهور نادي الزمالك».