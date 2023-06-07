الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية بدءًا من السبت المقبل

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد حالة من التقلبات الجوية.

وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن منخفض خماسيني يضرب البلاد على مناطق من الصحراء الغربية غدًا، بإلإضافة لتعرض غرب البلاد إلى رمال وأتربة المثارة.

وأكدت أن غدًا بعض مناطق الجمهورية في السلوم وسيوة ستتعرض لرياح محملة برمال مثيرة للأتربة، مؤكدة أن باقي محافظات الجمهورية ستكون غير محملة بالرمال والأتربة.

وأشارت إلى أن فرص لهطول أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، غدًا.

وأشارت الى أن الخميس المقبل سيتحرك المنخفض الخماسيني داخل البلاد ويؤثر على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري.

وأشارت إلى أن موجه التقلبات مستمرة حتى الجمعة المقبلة، منوهة إلى أن الأحوال الجوية ستتحسن بدءًا من السبت، المقبل.