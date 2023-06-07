البنك المركزي في اليمن ينفي نفاد احتياطاته النقدية

نفى البنك المركزي اليمني، مساء الأربعاء، نفاد احتياطاته النقدية، مشيرا إلى قدرته على توفير الاحتياج الحالي.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني: "نحذر من الحملات المسعورة التي تقف خلفها جهات مشبوهة تستهدف استقرار الأوضاع ومعيشة الناس بالترويج لمعلومات مغلوطة وغير صحيحة عن نفاد الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي اليمني".

وأضاف المصدر في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للبنك أن "المركزي اليمني لديه من الاحتياطات الخارجية في عدة بنوك عالمية ما يمكنه من القيام بوظائفه وتأمين الاحتياج".

وأوضح المصدر أن "البنك المركزي استطاع أن يحافظ على الاستقرار وتغطية جزء من احتياجات العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السلع الأساسية والبضائع، رغم الاعتداءات الإرهابية لمليشيات الحوثي على قطاعات النفط، واستهداف المرافئ وناقلات النفط، وتعطيل تصدير النفط الخام الذي أثر سلبا على إيرادات الدولة".

ولفت المصدر إلى أن "البنك سيستمر في المزادات الأسبوعية لتغطية جزء من حاجيات السوق من العملات الأجنبية لاستيراد المواد الأساسية والضرورية عبر آلية شفافة وتنافسية".

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية، قد تناقلت أمس الثلاثاء خبرا تحدث بأن احتياطات البنك المركزي اليمني من العملات الصعبة أصبحت على وشك النفاد.

وقبل نحو أسبوعين، كشفت الحكومة اليمنية أنها تواجه تحديات تمويلية في تنفيذ التزاماتها الحتمية، مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط.

ويشار إلى أن الريال اليمني تراجع مؤخرا إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، ووصل سعر الدولار إلى أكثر من 1300 ريال.