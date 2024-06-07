المخرج جمال ياقوت عضو لجنة تحكيم المهرجان الختامي لفرق الاقاليم المسرحية الـ46

أعلنت الإدارة العامة للمسرح عن انضمام عضو جديد إلى لجنة تحكيم المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ46، وهو المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت.



الجدير بالذكر أن جمال ياقوت تخرج في كلية التجارة عام 1986، وكلية الآداب قسم المسرح عام 2004. أعد رسالة الدكتوراه في الإخراج والإنتاج المسرحي عام 2011، بعد دراسات تحليلية لنظم الإنتاج في إنجلترا وفرنسا والسويد ومصر، ويعمل رئيسًا لقسم الإخراج والوسائط المتعددة بالمعهد العالي لفنون الطفل - أكاديمية الفنون، وهو أستاذ مساعد في قسم المسرح بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، ومنتدب للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية.



بدأ ممارساته المسرحية ممثلًا عام 1982، ثم تحول إلى الإخراج، فأخرج ما يزيد عن التسعين عرضًا، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج المسرحي عام 2015، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون عام 2022.

وكانت إدارة المسرح قد أعلنت سابقًا أن من بين أعضاء لجنة التحكيم الكاتب المسرحي ياسر علام والمؤلف الموسيقي وليد الشهاوي ومصمم الديكور فادي فوكيه، ولم تعلن الإدارة العامة للمسرح بعد عن باقي أسماء لجنة التحكيم.

كما أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، عن العروض المسرحية المشاركة في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الـ46، المقرر إقامته في الفترة من غد السبت إلى 29 يونيو الجاري، بمسرحي السامر بالعجوزة، وقصر ثقافة روض الفرج.

يشارك في دورة المهرجان الختامي 26 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من قِبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، من إجمالي 116 عرضًا هذا الموسم.

وتنتج هذه العروض الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويدير إدارة الفرق المخرج المسرحي السعيد منسي.

