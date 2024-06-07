حريق يلتهم محل أدوات منزلية شهير في الشرقية

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، على حريق التهم أغلب محتويات محل أدوات منزلية معروف في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بمحل أدوات منزلية مشهور في بندر مركز بلبيس.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

وتبين أن النيران التهمت أغلب محتويات المحل، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.