استقر المدرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، على التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة زامبيا، خلال اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر، أن تنطلق المباراة التي ستجمع منتخبي المغرب وزامبيا في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل المغرب الرسمي أمام زامبيا كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي- يحيى عطية الله- غانم سايس- نايف أكرد.

خط الوسط: عزالدين أوناحي- أسامة العزوزي- حكيم زياش.

خط الهجوم: إلياس بنصغير- إبراهيم دياز- يوسف النصيري.