وزير الري يلتقي نظيره الجامبي ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية

- مذكرة التفاهم تهدف للتعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للمياه وإدارة الأنهار المشتركة والتحلية وحصاد مياه الأمطار والتنبؤ والإنذار المبكر ومكافحة التصحر والتعاون العلمى والتدريب

- الدكتور سويلم يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتغير المناخ والتصحر وإدارة الأنهار المشتركة

- استعداد مصر لنقل تجاربها الناجحة فى إدارة ومعالجة وإعادة إستخدام المياه، والرى الحديث، والتنبؤ بالفيضان، والتعامل مع السيول للجانب الجامبى.

- تعزيز التعاون العلمي بين البلدين ، وإمكانية إرسال خبراء مصريين لتقييم حالة المياه في جامبيا ، وتدريب الكوادر الجامبية في مصر

استقبل هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، موسى دراميه وزير الموارد المائية والمصايد بدولة جامبيا.

وخلال اللقاء أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير الجامبى ، وأن هذا اللقاء يأتى في إطار التواصل لتعزيز التعاون بين مصر وجامبيا فى مجال الموارد المائية.

ومن جانبه أعرب السيد دراميه عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى مجال المياه فى ظل العلاقات الطيبة بين البلدين.

وخلال اللقاء.. أشار الدكتور سويلم لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا وخاصة فى مجال إدارة المياه للتعامل مع تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر وأثره على الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الأنهار المشتركة (مثل نهر النيل ونهر جامبيا)، معرباً عن استعداد مصر لنقل تجاربها الناجحة في مجال إدارة المياه ومعالجة وإعادة استخدام المياه والرى الحديث والتنبؤ بالفيضان والتعامل مع أخطار السيول للجانب الجامبى، مع تعزيز التعاون العلمي بين البلدين ووضع برامج بحثية مشتركة بين الجامعات والمعاهد من البلدين، وإمكانية إرسال خبراء مصريين لتقييم حالة الموارد المائية في جامبيا ومقترحات للتعامل مع تحديات المياه بها، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر الجامبية في مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA ، والتنسيق المشترك في كل الفعاليات الإقليمية والدولية.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بانضمام دولة جامبيا للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe ضمن ٣٥ دولة انضمت للمبادرة حتى الآن، مشيراً لأهمية هذه المبادرة لدولة جامبيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، حيث تقوم المنظمات الدولية الرائدة بالمبادرة حالياً بوضع خطط عمل لكل مسار من مسارات المبادرة وفقاً للأولويات الوطنية للدول المشاركة بالمبادرة.

وفيما يخص مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، اكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز دور دولة جامبيا ضمن الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يتم تنظيمها تحت مظلة الأمكاو، لاستكشاف المزيد من الحلول المبتكرة للتعامل مع تحديات المياه في أفريقيا، وتسريع وتيرة العمل لصياغة رؤية أفريقيا لما بعد عام ٢٠٢٥ ، ومواصلة بناء موقف أفريقي موحد بشأن قضايا المياه والمناخ بالقارة الإفريقية والعالم.

وعقب اللقاء، وقع الدكتور سويلم والسيد دراميه مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى بجمهورية مصر العربية ووزارة الموارد المائية والمصايد بجمهورية جامبيا فى مجال الموارد المائية والرى.

وتهدف مذكرة التفاهم لتحقيق التعاون بين الطرفين في مجالات (الإدارة المتكاملة للموارد المائية - إدارة الأنهار المشتركة - إستخدام التكنولوجيا المتقدمة فى التحلية وحصاد مياه الأمطار - استخدام أحدث النظم في مجال التنبؤ بالتغيرات المناخية ونظم الإنذار المبكر ومكافحة ظاهرة التصحر ).

كما تتضمن مذكرة التفاهم (تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني - تبادل المعلومات المرتبطة بمجالات التعاون - التنظيم المشترك لورش العمل حول الموضوعات ذات الإهتمام المشترك - تشجيع مؤسسات البحث العلمى لكلا الطرفين للقيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات البحثية والخبراء والمتدربين من خلال دورات تدريبية لبناء القدرات).