محافظ كفر الشيخ: طلاب التربية النوعية يحولون سور ميدان الجامعة إلى لوحة فنية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع أولاً بأول الأعمال والإبداعات الفنية التي قام بها طلاب كلية التربية النوعية بتحويل سور «ميدان الجامعة» إلى لوحة فنية رائعة، من خلال الرسومات والزخارف التي قاموا بها في إطار عمل جماعي ضمن «مشروع تخرجهم».

وأشاد المحافظ بمبادرة طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، مؤكدًا على دورها في نشر الفنون الجميلة وتعزيز الإبداع بين الشباب، وإضفاء لمسة جمالية على محيط الجامعة. وأوضح أن الطلاب نفذوا رسومات جدارية مبهرة تعكس ثقافة مصر وتاريخها، باستخدام الألوان الزاهية والتصاميم المبتكرة.

وفي هذا الإطار، وجه محافظ كفر الشيخ هيئة النظافة والتجميل ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات بصفة مستمرة، للتشجيع على العمل الجماعي والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود جامعة كفر الشيخ لدعم مواهب الطلاب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن أنفسهم من خلال الفن، كما تساهم في تجميل البيئة الجامعية وخلق بيئة إيجابية ملهمة للطلاب، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، كما يستحقون أبناء كفر الشيخ وأعمالهم المشرفة في جميع المجالات.