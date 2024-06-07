أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، أراض زراعية مثمرة في بلدة برقا بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وقال عمدة بلدة برقا، صايل كنان، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا نحو 400 دونم من أراضي الفلسطينيين المزروعة بالأشجار المثمرة كالزيتون.

وأضاف كنان: "للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع يتم إشعال النيران من قبل المستوطنين".

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، قال كنان إن مستوطنين "أعادوا الهجوم على البلدة وحاولوا إحراق منازل فلسطينية، كما أحرقوا مستودعا للمركبات القديمة"، موضحا أن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على مجموعة من الفلسطينيين حاولت صد هجوم المستوطنين.

وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين في البلدة منذ 7 أكتوبر "تصاعدت وتنوعت بين مهاجمة الناس والمنازل وقطع الأشجار ومنع الوصول للحقول، وحرق مزروعات"، منددا بتلك الاعتداءات، ومطالبا بـ"تدخل فوري لوقف الهجمات التي تتم بحماية الجيش الإسرائيلي".

ومنذ 7 أكتوبر أدت اعتداءات الجيش ومستوطنين في الضفة، بما فيها القدس، إلى استشهاد 531 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف، واعتقال 9 آلاف و40، وفق مصادر فلسطينية.