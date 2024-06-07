الشناوي: أنا زعلان «محدش قاللي حمد لله على السلامة»

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وجه محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر رسالة عتاب بعد الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 1/2 مساء الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

صرح الشناوي عبر قناة أون تايم سبورتس "أنا زعلان.. لم يقل لي أحد حمد لله على السلامة، بل كان التركيز طوال الفترة الماضية على من سيشارك في المباريات".

وأضاف "لا أقصد الشناوي فقط بل أي لاعب كبير أو صغير، ويتعرض لإصابة يكون بحاجة لدعم من المحيطين به، ليشعر بأن ما حققه مع فريقه أو منتخب بلده حتى لو كان إنجازا صغيرا، أمر له قيمة وموضع تقدير"

وتابع الحارس الدولي "أشكر الأجهزة الطبية في النادي الأهلي ومنتخب مصر على مساعدتي للتعافي سريعا من إصابتي،

وواصل "أشكر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على ثقته بي وإشراكي في مباراة صعبة أمام فريق بحجم بوركينا فاسو بعد غياب طويل دام ما يقرب من 5 أشهر".

واستطرد حارس مرمى الأهلي "كنت جاهزا بشكل جيد في الفترة الماضية، والجهاز الفني للمنتخب تابعني في التدريبات ووضع ثقته بي وكأنني لست غائبا".

وشدد محمد الشناوي "الأمور بالنسبة لي جيدة جدا، لا أتأثر بطول فترة الغياب بفضل خبراتي وخبرات زملائي وثقة الجهاز الفني والجماهير".

وبشأن الفوز على بوركينا فاسو، أتم حارس مرمى منتخب مصر "حققنا الأهم وهو الفوز واسترداد ثقة الجماهير تحت قيادة جهاز فني جديد، ونسعى للفوز على غينيا بيساو لحسم التأهل مبكرا".