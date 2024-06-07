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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، أن إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية زاد بنسبة 3ر6% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت صادرات البلاد بنسبة 1ر6% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 4ر6% وفقا لبيانات الهيئة، التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وخلال الفترة المذكورة، بلغ حجم التجارة الخارجية للسلع في الصين 5ر17 تريليون يوان (حوالي 46ر2 تريليون دولار أمريكي). وحققت الصادرات 95ر9 تريليون يوان والواردات 55ر75 تريليون يوان.

وخلال شهر مايو فقط، نمت التجارة الخارجية بنسبة 6ر8% لتسجل 71ر3 تريليون يوان.

وأعلنت هيئة الجمارك اليوم ارتفاع حجم صادرات البلاد الشهر الماضي بنسبة 6ر7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتجاوزت نسبة الزيادة في حجم صادرات الصين توقعات الخبراء، فيما جاءت الزيادة في حجم الواردات الشهر الماضي دون التوقعات، حيث لم تتجاوز نسبتها 8ر1% فقط.

وأسهم احتدام التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من المستهلكين الرئيسيين للسلع الصينية، في غياب التفاؤل بشكل عام رغم البيانات الإيجابية فيما يتعلق بحجم الصادرات.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات اقتصادية داخلية، بما في ذلك استمرار أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وضعف الاستهلاك المحلي، وزيادة معدلات الديون لدى الحكومات المحلية.

وبحسب الحكومة الصينية، يبلغ معدل النمو الاقتصادي المستهدف هذا العام 5%.