ماكرون: الوقت ليس مناسبا للاعتراف بدولة فلسطين

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، أن الوقت "ليس مناسبا" للاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في مقابلة مع محطتي "تي إف 1" و"فرانس 2"، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لـ"إنزال النورماندي" في 6 يونيو عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945).

وقال ماكرون: "لا نعترف بدولة ما على أساس السخط، بل نفعل ذلك في إطار عملية"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء، مؤكدا أن "الاعتراف بفلسطين ليس من المحظورات" في فرنسا.

وأضاف أن "الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين، ولكن ستأتي اللحظة، وستفعل فرنسا ذلك، لكن يجب أن يتم ذلك ضمن عملية"، موضحا أن "على فلسطين أولا أن تنفذ بعض الإصلاحات"، دون ذكر ماهيتها.

ويوم الثلاثاء، أعلنت سلوفينيا، اعترافها رسميا بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة، عقب إعلان إسبانيا والنرويج وإيرلندا قرارا مماثلا.