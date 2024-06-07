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برر إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أسباب الفوز الصعب على بوركينا فاسو بنتيجة 1/2 مساء الخميس في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى لتصفيات كأس العالم 2026.

صرح إبراهيم حسن عبر قناة أون تايم سبورتس "بدأنا بشكل جيدا، سجلنا هدفين وأهدرنا فرصا عديدة، ولكن الاطمئنان الزائد عن الحد وحالة الاسترخاء التي انتابت اللاعبين وهذه طبيعة اللاعب المصري أو العربي".

وأضاف "لم نكن نريد أن نتعرض لضغط عصبي بل إنهاء المباراة بأعصاب هادئة، ولكننا سعداء بالفوز أمام منافس مباشر، لا أقصد التقليل من الآخرين فالكل له فرص، بوركينا فاسو قوى صاعدة مثل السنغال وجنوب أفريقيا".

وأشار إبراهيم حسن إلى أن حكم اللقاء تحامل على منتخب مصر بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول، مضيفا "وإحساسي أيضا أن هدف بوركينا فاسو من تسلل واضح".

وتابع "يبدو أن الحكم صعب عليه أننا تقدمنا بهدفين، ولا نرى هذا التعاطف من الحكام خارج ملعبنا".

وشدد مدير منتخب مصر "حققنا الأهم وهو الفوز بدلا من أن تسرق المباراة، لقد سمعنا عن نتائج غريبة في التصفيات بتعثر السنغال والجزائر".

وختم إبراهيم حسن تصريحاته "المشوار لا يزال مبكرا وتنتظرنا مواجهة جديدة ضد بوركينا فاسو، وأؤكد أن التأهل غير مضمون ويحسم بالصافرة النهائية".