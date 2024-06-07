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احتفل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعودته مجددا لصفوف منتخب مصر خلال مواجهة بوركينا فاسو مساء الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونشر صلاح عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا) صورته ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر قبل انطلاق مواجهة "الخيول" في ستاد القاهرة.

وأرفق نجم ليفربول الإنجليزي مع الصورة رموز تعبيرية "قلب وعضلات" تعبيرا عن حبه وارتباطه بمنتخب مصر في أول ظهور له تحت قيادة المدير الفني حسام حسن.

وكان صلاح غاب عن المباراتين الوديتين أمام أيسلندا وكرواتيا في مارس الماضي بسبب الإصابة وسط أنباء توتر العلاقة بينه وبين حسام حسن.

وشارك نجم ليفربول في فوز منتخب مصر على بوركينا بنتيجة 1/2 في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026 ويستعد لخوض اختبار جديد مع الفراعنة أمام غينيا بيساو، يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة.