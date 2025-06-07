ليفربول يحسم صفقة فلوريان فيرتز

حسم نادي ليفربول الإنجليزي صفقة التعاقد مع الألماني فلوريان فيرتز، صانع ألعاب باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو حتى الآن.

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي سبورت"، فقد توصل ليفربول إلى اتفاق نهائي مع إدارة باير ليفركوزن لضم اللاعب، على أن تُقدّر قيمة الصفقة بنحو 150 مليون يورو.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب سيخضع للفحص الطبي خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة وتقديم فيرتز بقميص "الريدز" عقب انتهاء الإجراءات الطبية.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن عرض أول من ليفربول بقيمة 129 مليون يورو، قوبل بالرفض من قبل إدارة ليفركوزن، قبل أن يتم رفع العرض والتوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويُعد فيرتز أحد أبرز المواهب في الكرة الألمانية حاليًا، وقد لعب دورًا بارزًا في تتويج باير ليفركوزن بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدد من كبار الأندية الأوروبية.