أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن وفدا حكوميا من الولايات المتحدة سيلتقي مسؤولين صينيين في لندن، الاثنين المقبل، لحل الخلافات التجارية بين الدولتين.

وذكر ترامب، عبر حسابه على موقع "تروث سوشيال"، أن الوفد الأمريكي سيضم وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون غرير.

وأضاف: "من المتوقع أن يسير الاجتماع على ما يرام".

وأعرب ترامب، عن شكره للوفد الأمريكي على اهتمامهم بحل المشكلات التجارية مع الصين.

وفي 2 أبريل الماضي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، ما أشعل فتيل أزمة تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وردّت بكين بفرض رسوم انتقامية، ليرتفع بذلك متوسط التعرفة الأمريكية المفروضة على المنتجات الصينية إلى 145 بالمئة، فيما بلغت الرسوم الصينية المفروضة على المنتجات الأمريكية 125 بالمئة.

ورغم قرار واشنطن بتأجيل الرسوم الجديدة على بقية الشركاء التجاريين لـ90 يومًا، فإن الرسوم الخاصة بالصين دخلت حيز التنفيذ على الفور، ما فاقم التوتر القائم بين الطرفين.