استشهاد 34 فلسطينيا وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة

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استشهد 34 مواطنًا فلسطينيا وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، منذ فجر يوم السبت.

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) بـ "استشهاد مواطنَين في قصف إسرائيلي استهدف جرّار مياه يتبع لبلدية البريج وسط القطاع".

وأشارت الوكالة إلى "وصول جثماني شهيدين جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الصفطاوي شمالي مدينة غزة".

وذكرت أن "ستة مواطنين ارتقوا وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات غربي رفح جنوبي القطاع"، موضحة أن "مواطنا استشهد، جرّاء القصف الإسرائيلي على خيام النازحين فجر اليوم في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشارت إلى "استشهاد سبعة مواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا بالقرب من مبنى الولادة في مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة"، لافتا إلى أن "طفلين استشهدا، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غربي مدينة خان يونس".

وقالت إن "مواطنا استشهد وأصيب أكثر من 30 آخرون، إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس".

وأضافت أن "أربعة مواطنين ارتقوا، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي خان يونس".





