 محافظ قنا: 5 آلاف جنيه غرامة لرش الشوارع بمياه الشرب وحملات مكثفة لضبط المخالفين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ قنا: 5 آلاف جنيه غرامة لرش الشوارع بمياه الشرب وحملات مكثفة لضبط المخالفين

حمادة عاشور
نشر في: الأحد 7 يونيو 2026 - 4:42 م | آخر تحديث: الأحد 7 يونيو 2026 - 4:42 م

أكد اللواء مصطفى الببلاوي محافظ قنا، ضرورة تطبيق غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف جنيه على كل من يرش الشوارع باستخدام مياه الشرب، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي سلوكيات عشوائية تهدر الثروة المائية.

وأشار محافظ قنا، إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية المستمرة والمفاجئة، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم بشكل فوري، لضمان ردع التجاوزات ومنع استنزاف الشبكات.

وناشد الببلاوي، المواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة أهمية حسن إدارة مرفق المياه والحفاظ عليه، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي والترشيد هما الركيزة الأساسية لضمان استدامة الخدمة ووصولها إلى كافة المناطق بكفاءة عالية.

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