أيدت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار أيمن مصطفى الصحن، اليوم الأحد، قرار محكمة أول درجة القاضي بمعاقبة "م.ن.م"، سائق، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالشروع في قتل "أ.م.ال"، مساعد شرطة، إثر الاصطدام به أثناء هروبه من كمين.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 20118 لسنة 2025 جنايات سيدي جابر إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بقيام المتهم بالاصطدام بمياعد شرطة في كمين بنطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات أنه عقب إعداد كمين تابع لإدارة مرور الإسكندرية في الشارع الرئيسي أمام محطة قطار سيدي جابر؛ للكشف على تراخيص السيارات، طلب المجني عليه رخص سيارة أجرة "ميكروباص" يقودها المتهم، إلا أنه سارع بمحاولة الهروب بالسيارة.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وحال إيقافه زاد من سرعتها، إلا أن مساعد المرور أمسك بزجاجها، فصدمه السائق لعدم إيقافه، مما أدى إلى إصابته بإصابات متعددة.

وبتقنين الإجراءات، ضبط المتهم والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر إداري بالواقعة.

وبعرضه على النيابة العامة باشرت التحقيقات، إلى أن أُحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم، وأيدته محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بعضوية المستشارين: ياسر حسن مدبولي، وأحمد محمد، وسكرتير المحكمة، كريم الجنادي.