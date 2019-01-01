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مصرع شاب وإصابة 3 في حادث تصادم جنوب بورسعيد

محسن عشري
نشر فى : الأحد 7 يوليه 2019 - 11:34 ص | آخر تحديث : الأحد 7 يوليه 2019 - 11:34 ص

تلقى اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، بلاغا من الدكتور عادل تعيلب، وكيل مديرية الشون الصحية، يفيد مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم امرأتان، في حادث على الطريق السريع، حيث وقع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل على طريق مفارق بحر البقر بنطاق جنوب بورسعيد، وأسفر الحادث عن وفاة شاب وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وقامت بنقل جميع المصابين إلى مستشفى المبرة، والمصابين هم سامح محمد عبد السلام البالغ من العمر 30 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد، ومنى محمد عبد السلام البالغ من العمر 32 عاما مصاب بجروح متفرقة بالجسم وارتجاج بالمخ، وشهر زاد عطية سالم البالغة من العمر 55 عاما اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحاجات بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وهى للشاب محمود محمد عبد السلام البالغ من العمر 18 عاما، والذي أصيب بنزيف داخلي بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتوفى أثناء خضوعه للفحص الطبي بالمستشفى.


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