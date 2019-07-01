الأهلي يكرم أبطال إفريقيا لتنس الطاولة

أقام مجلس إدارة النادي الأهلي مساء اليوم الأحد، حفلاً لتكريم أبطال لعبة تنس الطاولة، الفائزين ببطولة إفريقيا للناشئين والناشئات، التي أقيمت في الكونغو الشهر الماضي.

وأقيم الحفل بمجمع ملاعب تنس الطاولة بفرع مدينة نصر، وذلك بحضور كلٍ من، المهندس خالد مرتجي، وإبراهيم الكفراوي ومحمد الدماطي، وجوهر نبيل، والدكتور مهند مجدي؛ أعضاء مجلس الإدارة.

وقدّم خالد مرتجي التهنئة لأبطال إفريقيا نيابة عن محمود الخطيب، رئيس النادي، وطالبهم بتحقيق المزيد من النجاحات دائمًا، وأن يكونوا دومًا جديرين بارتداء “الفانلة الحمراء” وتقديم كل ما لديهم من أجل رفع اسم الأهلي عاليًا.

وتم تكريم كلٍ من:

– محمود أشرف حلمي (أول إفريقيا تحت ٢١ سنة/ناشئين).

– مروة الهضيبي (أول إفريقيا تحت ٢١ سنة/ناشئات).

– مريم الهضيبي (ثاني إفريقيا تحت ٢١ سنة/ناشئات).

– يوسف عبد العزيز (أول إفريقيا تحت ١٨ سنة/ناشئين).

– سارة ياسر (أول إفريقيا تحت ١٨ سنة/ناشئات).

– مروان جمال (أول إفريقيا تحت ١٥ سنة/ناشئين).

– هنا جودة (أول إفريقيا تحت ١٥ سنة/ناشئات).

– فريدة محمد عبد الناصر (أول إفريقيا تحت ١٥ سنة/ناشئات).

– ياسين ياسر (أول إفريقيا تحت ١٢ سنة/ناشئين).

– هنا جودة (أول إفريقيا تحت ١٢ سنة/ناشئات).

– فتحي عبده (مدير قطاع الناشئين).

– عادل شومان (مدير قطاع الناشئات).

– محمد صبري (مدرب فريق تحت ٢١ سنة/ناشئين).

– بسنت عثمان (مدرب فريق تحت ٢١ سنة/ناشئات).

– محمد عبد الحميد (مدرب فريق تحت ١٨ سنة/ناشئين).

– محمود حامد (مدرب فريق تحت ١٨ سنة/ناشئات).

– محمد إسماعيل (مدرب فريق تحت ١٥ سنة/ناشئين).

– هشام إسماعيل (مدرب فريق تحت ١٥ سنة/ناشئات).

– هاني رضا (مدرب فريق تحت ١٢ سنة/ناشئين).

– عبد السلام مطاوع (مدرب فريق تحت ١٢ سنة/ناشئات).