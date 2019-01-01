لقاء بين زعيمي حزبي «العمل» و«أزرق أبيض» الإسرائيليين لـ«إسقاط نتنياهو»

عقد بيني جانتس، رئيس حزب "كاحول لافان" (أزرق أبيض) الإسرائيلي، أول لقاء بينه وبين الرئيس الجديد لحزب "العمل" عمير بيرتس، حيث اتفق الجانبان على مواصلة الحوار فيما بينهما.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن بيرتس القول خلال اللقاء: "لا يصح لأحزاب كتلة الوسط واليسار التحامل على بعضها البعض، وإنما عليها التركيز على الهدف المشترك وهو إسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

وقال بيرتس إنه سيلتقي رئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني الأسبوع الحالي، كما سيلتقي النائبة السابقة رئيسة حزب "غيشير" اورلي ليفي، بغية التوصل إلى اتفاق حول خوض الانتخابات في قائمة مشتركة.

وتم انتخاب بيرتس مطلع تموز/يوليو الجاري لرئاسة حزب العمل اليساري.

وحصل حزب العمل في الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الماضي على ستة مقاعد فقط.

وكان استطلاع للرأي في إسرائيل أظهر نهاية الشهر الماضي تفوقا لمعسكر الوسط واليسار على معسكر اليمين، حيث توقع أن يحصل معسكر الوسط واليسار على 61 مقعدا في الانتخابات القادمة، مقابل حصول معسكر اليمين بزعامة حزب نتنياهو "ليكود" على 52 مقعدا.

وتستعد إسرائيل لانتخابات جديدة في أيلول/سبتمبر بعدما تقرر حل الكنيست الحالي على خلفية فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل.

وكان حزب نتنياهو قد تصدر نتائج الانتخابات الماضية بالحصول على 36 مقعدا، مقابل 35 مقعداً لـ"أزرق أبيض".

وكان نتنياهو يعول على دعم الأحزاب اليمينية لتشكيل الحكومة إلا أنه فشل في تشكيلها، وأرجع ذلك في حينه إلى أن "جميع الكتل تقريبا تطرح طلبات تعجيزية تتعارض مع بعضها بعضا".