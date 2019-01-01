قالت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، في ذكرى استشهاد زوجها، إنها دائمًا تتذكر تفاصيل هذا اليوم الأليم، ولا تستوعب مرور عامين على وفاته.

وأضافت في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، «ذكريات مؤلمة كأنها حصلت إمبارح أو النهاردة، والدولة المصرية دائمًا تكرم شهدائها وعمرها ما نسيتهم، منذ حرب 1973، والجيش المصري مترابط ولديه أخوة».

وأشارت إلى تكريم الدولة للشهيد المنسي في أكثر من مناسبة، وخلدت اسم جميع الشهداء سواء بإطلاقه على الشوارع أو الميادين أو المدارس والمنشآت العامة، متابعة: «الرئيس السيسي إنسان ويجبر الخواطر وعمره ما نسى أولاده الشهداء، وعمل دعوة جميلة لبعض أهالي شهداء لحضور مباراة الأمس، وفي الأعياد حريص على التواجد معنا، ونشعر دائما بوجودنا في وجدان كل المصريين كل واحد يسعى لتكريمنا بطريقته».

يُذكر أن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، استشهد في يوليو 2017 إثر هجوم إرهابي على تمركز أمني للقوات المسلحة بشمال سيناء.