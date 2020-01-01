مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء تصادم طائرتين صغيرتين في إيداهو الأمريكية

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل حتفهم جراء تصادم طائرتين صغيرتين فوق بحيرة في ولاية إيداهو الأمريكية يوم الأحد.

وقال ريان هيجينز، من مكتب قائد شرطة مقاطعة كوتيناي في تصريحات عبر فيسبوك يوم الاثنين إنه تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص.

وتم انتشال جثثهم من بحيرة كوير دالين ، وهي موقع سياحي شهير ، يوم الأحد.

ولا يزال عدة أشخاص في عداد المفقودين. وأشارت تقارير أولية إلى أن ثمانية أشخاص ربما كانوا على متن الطائرتين.

وقال هيجينز: "التقارير الأولية تفيد بأنه كان هناك ثمانية ركاب وأفراد الطاقمين على متن الطائرتين لكن هذا لا يزال قيد التحقق. في الوقت الحالي يُعتقد أنه ليس هناك أي ناجين".