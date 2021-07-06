الزراعة: مشروع هدهد أحد روافد الجهود المبذولة للتحول الرقمي داخل القطاع

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة والوزارة تبذلان جهودًا إحداث نقلة حقيقية في القطاع، موضحًا أن التحول الرقمي أحد تلك الجهود.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «كارت الفلاح» اللبنة الأساسية للتطور في تقنيات التحول الرقمي داخل القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن مشروع «هدهد» أحد روافد الجهود المبذولة للتحول الرقمي.

وأوضح أن المشروع يشمل خلق مساعد ذكي للفلاح يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي، قائلًا إن الفلاح يستطيع من خلال التطبيق ممارسة الحوار والسؤال عن الأسعار الخاصة بالمحاصيل وتفاصيل المناخ.

وذكر متحدث الزراعة، أن التطبيق الخاص بالمشروع متاح على الهواتف التي تعمل بأنظمة «أندرويد»، مضيفًا أن التطبيق يعتمد على خلق حوار قائم على محاور الذكاء الاصطناعي لدعم الفلاح وتقديم المساعدة له.

وعقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع بعض قيادات الوزارة؛ لبحث آخر تطورات ومستجدات التحول الرقمي، وتقديم الخدمات الزراعية من خلال شبكة الإنترنت.

ووجه الوزير بدفع عجلة العمل في مشروع المساعد الذكي للفلاح «هدهد»؛ لتوفير الدعم الإرشادي للمزارع المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب متابعة التغيرات الخاصة بالأسعار والطقس والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.