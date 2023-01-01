يرغب فريق إنتر ميامي الأمريكي، في التعاقد مع النجم الإسباني أندريس إنييستا هذا الصيف، بعد رحيله رسميًا عن فريقه فيسيل كوبي الياباني، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكان إنييستا قد أعلن في وقت سابق، رحيله عن فيسيل كوبي الياباني، موضحًا أنه لا ينوي اعتزال كرة القدم حاليًا ويرغب في مواصلة مسيرته في دوري آخر.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن إنييستا يمتلك عرضًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، وذلك من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميامي يخطط لبناء فريق رائع يضم أفضل اللاعبين الذين لعبوا لبرشلونة، بعد تعاقده مع ميسي وبوسكيتس.

وأوضحت صحيفة ماركا أن الفريق الأمريكي يريد التعاقد مع إنييستا وجوري ألبا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشيرة أن لاعب فيسيل كوبي لديه عرضًا من الدوري السعودي أيضًا.