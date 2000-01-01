أيرلندا الشمالية تشهد ارتفاعا في حوادث التفجير وإطلاق النار

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شهدت أيرلندا الشمالية ارتفاعا في حوادث التفجير وإطلاق النار.

وبحسب أحدث إحصاءات الشرطة، شهد العام الماضي سبعة حوادث تفجير مقارنة بأربعة في الـعام السابق عليه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وشهدت منطقة ديري سيتي آند سترابان ثلاثة تفجيرات، بينما شهدت آردز آند نورث داون تفجيران، ووقع تفجير واحد في كل من بلفاست وميد أولستر.

وارتفع عدد حوادث إطلاق النار من 26 إلى 32.

ووقعت معظم حوادث إطلاق النار في بلفاست (10 حوادث)، لكن عدد الحوادث في آردز آند نورث داون، حيث يتواصل عداء بين عصابات المخدرات وحزب أولستر الاتحادي، ارتفع من اثنين إلى ثمانية.