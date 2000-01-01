 أيرلندا الشمالية تشهد ارتفاعا في حوادث التفجير وإطلاق النار - بوابة الشروق
الجمعة 7 يوليه 2023 3:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

أيرلندا الشمالية تشهد ارتفاعا في حوادث التفجير وإطلاق النار

بلفاست (د ب أ)
نشر في: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:25 م | آخر تحديث: الجمعة 7 يوليه 2023 - 3:25 م

شهدت أيرلندا الشمالية ارتفاعا في حوادث التفجير وإطلاق النار.

وبحسب أحدث إحصاءات الشرطة، شهد العام الماضي سبعة حوادث تفجير مقارنة بأربعة في الـعام السابق عليه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وشهدت منطقة ديري سيتي آند سترابان ثلاثة تفجيرات، بينما شهدت آردز آند نورث داون تفجيران، ووقع تفجير واحد في كل من بلفاست وميد أولستر.

وارتفع عدد حوادث إطلاق النار من 26 إلى 32.

ووقعت معظم حوادث إطلاق النار في بلفاست (10 حوادث)، لكن عدد الحوادث في آردز آند نورث داون، حيث يتواصل عداء بين عصابات المخدرات وحزب أولستر الاتحادي، ارتفع من اثنين إلى ثمانية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك