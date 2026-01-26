وكالة حقوقية: ارتفاع حصيلة الاحتجاجات في إيران إلى 5848 قتيلا

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا"، الاثنين، إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران ارتفعت إلى 5 آلاف و848 قتيلا.

وأضافت الوكالة المستقلة التي تعمل من الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، أن من بين القتلى 209 عناصر أمن.

وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية اعتقلت 41 ألفا و283 شخصا خلال الاحتجاجات التي اندلعت أواخر ديسمبر أعلنت السلطات انتهاءها بعد بعد أسبوعين.

والأحد، أعلنت "هرانا"، أن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 5 آلاف و459، قبل أن تعلن اليوم عن الحصيلة الجديدة، فيما لم تقدم تفسيرا لسبب ارتفاع العدد.

لكن "وقف الشهداء والمحاربين" في إيران أعلن الثلاثاء، نقلا عن معطيات هيئة الطب الشرعي مقتل 3 آلاف و117 شخصا خلال الاحتجاجات.

وأفاد الوقف، بأن ألفين و427 من القتلى هم من قوات الأمن والمدنيين ممن قتلوا على يد "مجموعات إرهابية مسلحة".

وبدأت الاحتجاجات في إيران أواخر ديسمبر 2025 على خلفية تدهور قيمة العملة المحلية وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وانطلقت من طهران قبل أن تمتد إلى مدن عدة، وخمدت بعد نحو أسبوعين.