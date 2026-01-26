الكرملين: روسيا تحافظ على علاقاتها الدبلوماسية مع فنزويلا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين، إن روسيا على تواصل دبلوماسي مستمر مع فنزويلا، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع موسكو يمثل أولوية لكاراكاس.

وأضاف بيسكوف: "نحن على اتصال مع القيادة الفنزويلية يوميا، منذ البداية، ونحافظ على تواصل مستمر عبر القنوات الدبلوماسية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف: "لدينا علاقات ثنائية مستقلة، وعدد من المشاريع الجارية التي نهتم بمواصلة تنفيذها، وكذلك استثماراتنا في فنزويلا. وبالنسبة لفنزويلا أيضا، وبحسب ما يبلغوننا به في كاراكاس، فإن الحفاظ على علاقات متبادلة المنفعة مع روسيا يعد من أولوياتهم".

وأضاف بيسكوف، متحدثا عن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة، ديلسي رودريجيز: "نحن نعرفها جيدا".

وأدت رودريجيز، اليمين الدستورية رئيسة لفنزويلا بعدما أطاح الجيش الأمريكي بالرئيس نيكولاس مادورو في عملية نفذت في كاراكاس، وتم احتجاز مادورو وزوجته سيليا فلوريس لدى السلطات الأمريكية عقب العملية، حيث يواجهان اتهامات في نيويورك.