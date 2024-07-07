الجيش الإسرائيلي: اندلاع حرائق في منطقة ميرون جراء إطلاق 20 قذيفة من جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اندلاع حرائق في منطقة ميرون جراء إطلاق 20 قذيفة من جنوب لبنان.

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى «رصد إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية من لبنان نحو منطقة ميرون، حيث اندلعت نتيجة الإطلاقات عدة حرائق دون وقوع إصابات»، قائلًا إن «قوات الإطفاء تعمل على إخمادها».

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني، قصف مقر وحدة مراقبة جوية إسرائيلية في قاعدة ميرون في جبل الجرمق، بعشرات صواريخ الكاتيوشا وإصابته بشكل مباشر.

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، أن «القصف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه أمس الاحتلال الإسرائيلي في منطقة البقاع».

وأشار إلى أن «عناصر المقاومة قصفوا 2024 مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية في قاعدة ‏ميرون في جبل الجرمق بعشرات صواريخ الكاتيوشا وأصابوه بشكلٍ مباشر، مما أدى لِتدمير جزءٍ ‏من تجهيزاته واندلاع حرائق بداخله».