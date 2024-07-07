 السيسي يهنئ رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة توليه فترة رئاسة جديدة - بوابة الشروق
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السيسي يهنئ رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة توليه فترة رئاسة جديدة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 7 يوليه 2024 - 9:38 م | آخر تحديث: الأحد 7 يوليه 2024 - 9:38 م

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس "سيريل رامافوزا" رئيس جنوب أفريقيا، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس الجنوب أفريقي بمناسبة فوزه في الانتخابات، وتوليه فترة رئاسية جديدة، مؤكداً استمرار التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة، وهو ما ثمنه الرئيس "رامافوزا"، مشيرا بدوره إلى أهمية تنامي العلاقات بين الدولتين، والمضي قدماً في تعزيز أطر التعاون على مختلف الأصعدة.

كما أكد الرئيسان استمرار التشاور بين الدولتين والقيادتين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما القضية الفلسطينية والتطورات الجارية في قطاع غزة، وكذا الموضوعات التي تمس القارة الأفريقية، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، ويعكس الأواصر الأخوية التاريخية التي تجمع شعوب القارة الأفريقية.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.


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