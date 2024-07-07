دول الخليج تدين العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصف مدرسة للأونروا بالنصيرات

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي يوم السبت، بأشد العبارات العمل الإجرامي الإسرائيلي بقصفه لمدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمخيم النصيرات واستهدافه المباشر للنازحين الأبرياء.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان "أن الهجمات الوحشية والمستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية واستهدافها بشكل مباشر لمخيمات الإيواء للنازحين، تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمعاهدات الدولية والإنسانية، وتعد جرائم حرب تؤكد على النهج الإجرامي الخطير لقوات الاحتلال الإسرائيلي دون أي اعتبار للقيم القانونية والأخلاقية والإنسانية".

ودعا البديوي "المجتمع الدولي بدوله ومنظماته كافة إلى التحرك الفوري والجاد لوقف إطلاق النار فوراً، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية الخطيرة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات"، مؤكداً "الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية العادلة، وبذل الجهود كافة لحماية الشعب الفلسطيني من البطش والسلوك الإجرامي لقوات الاحتلال الإسرائيلية".

واستشهد 16 فلسطينياً على الأقل وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تستخدم لإيواء النازحين الفلسطينيين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بانتشال 16 شهيدا وعدة جرحى، من داخل مركز إيواء في مخيم النصيرات إثر قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من قصف الاحتلال لبوابات أكبر مستودع للغذاء تابع لوكالة الغوث وسط القطاع، مما أدى إلى مقتل ثلاثة من العاملين في المنظمة الدولية.

من جانبها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الساعات الماضية شهدت تصعيداً في عمليات القصف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد 41 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح مختلفة.